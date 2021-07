Uitbrander Raad van Europa: kabinet doet te weinig om corruptie aan top te voorkomen

VIDEO Spanjaar­den massaal de straat op na dood homoseksue­le Samuel

12:29 In verschillende grote Spaanse steden zijn maandagavond mensen de straat opgegaan uit woede over de dood van een man die dit weekend stierf na een vermoedelijk homofobe aanval. In Madrid en Barcelona waren duizenden mensen op de been. Ze scandeerden leuzen en droegen borden en regenboogvlaggen met zich mee.