Uitgehongerde dochter doodgevroren na 16 jaar opsluiting door ouders

De ouders zijn opgepakt en bekenden volgens de politie dat ze hun dochter ruim zestien jaar hebben vastgehouden in een ruimte van slechts 3 vierkante meter. Daar kreeg ze één keer per dag te eten en moest ze ook haar behoefte doen. ,,Onze dochter was geestesziek en werd op haar zestiende of zeventiende gewelddadig, dus sloten we haar op in de kamer'', verklaarde het stel volgens de politie.