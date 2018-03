Uitvinder van gas waarmee spion werd vergiftigd: 'Rusland pleegde de aanslag'

Over de schadelijkheid van de stof praat Mirzayanov in een interview met het Britse Sky News. Mirzayanov geeft aan dat er geen genezing mogelijk is. ,,Er bestaat wel een tegengif, maar je redt daarmee alleen het leven van deze persoon. Hij zal voor de rest van zijn leven verlamd zijn."



Ook mensen die met kleine restjes 'novitsjok', zoals het gas heet, in aanraking zijn gekomen, lopen volgens de uitvinder ernstig gevaar. ,,Ook heel kleine doses zijn schadelijk. De negatieve effecten kunnen zich pas jaren later openbaren, maar zijn levenslang." Mirzayanov ontwikkelde het gas in opdracht van Rusland. Twintig jaar geleden onthulde de klokkenluider dit, en vluchtte hij naar Amerika.



Begin maart werden ex-spion Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury in huis vergiftigd. Beiden liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na de aanslag werden ook 21 voorbijgangers behandeld in een ziekenhuis.