UKIP-leider dumpt 'sexy vlam' om racistische e-mails

De ex-militair verbrak volgens Britse media de relatie nadat ze een serie e-mails had verstuurd die de politicus in verlegenheid bracht. Hij leerde haar kort voor kerst kennen en verliet zijn 42-jarige vrouw en twee jonge kinderen.



Hij gaf de breuk vanochtend toe op de Britse televisie bij het populaire ochtendprogramma Good Morning Britain. ,,Ik verdedig haar opmerkingen niet en Jo is inderdaad geschorst uit onze partij. Racisme is bij verboden bij de UKIP.''



,,Sinds gisteravond is het romantische gedeelte van onze relatie verbroken. We hebben lang gesproken en wat we daar zeiden, blijft privé. Maar het was een lang en pijnlijk gesprek voor ons beiden.''