UNHCR: Wereldwijd 71 miljoen mensen op de vlucht, meer dan ooit

Bejaarde (83) zwaarge­wond bij politie-escorte William en Kate, hertog en hertogin aangesla­gen

9:25 Prins William en Kate Middleton, hertog en hertogin van Cambridge, zijn hevig geschrokken van het nieuws dat er gisteren in hun nabijheid een bejaarde vrouw is aangereden. Dat gebeurde in de Londense wijk East Sheen, waar het tweetal een politie-escorte kreeg. De vrouw van 83 ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. ,,Het had veel erger kunnen aflopen.”