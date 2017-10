Unicef slaat alarm om Rohingya-kinderen: Ze zijn van hun jeugd beroofd

Door de ogen van een kind krijgt ellende een overtreffende trap. Ali (11) zag hoe andere kinderen werden vermoord, hoe vrouwen, moeders werden verkracht. Aisha (10) verloor haar broertje en zusje. Toen de soldaten hun huis binnenvielen, konden zij niet meer ontsnappen.



Omdat veiligheid ook in kampen als Balukhali een betrekkelijk begrip is – voor kwetsbare kinderen, zeker meisjes, loert het gevaar van geweld, misbruik en verkoop als seksslaaf, sponsort Unicef ‘Kindvriendelijke Ruimtes’. Er zijn er inmiddels 91, vast en mobiel. ,,Daar kunnen ze na alle rampspoed veilig bijkomen’’, zegt Fatema Khyrunnahar, die zich voor Unicef heeft gespecialiseerd in kinderbescherming.



Een beproefd ‘medicijn’ voor kinderen in noodsituaties is onderwijs. Unicef legt de lat hoog: komend jaar moeten 200.000 jonge Ronghya’s les krijgen. Kinderen die het al hebben, staren niet meer met doffe ogen het leven in, beamen hulpverleners. Zij stralen weer levenslust uit, zoals Sajeda Begum (9) in het kamp Kutupalong.



Achter al die kleine successen gaat een groter drama schuil: de humanitaire crisis rond de Ronghya’s is een crisis met weinig aandacht. Dat vertaalt zich in nijpend geldtekort voor hulporganisaties als Unicef. Zij deed begin deze maand een dringende oproep voor noodhulp. Van het begrote bedrag – 76,1 miljoen dollar – is pas zeven procent binnengekomen. ,,Deze crisis heeft kinderen van hun jeugd beroofd. We moeten voorkomen dat ze ook hun toekomst verliezen’’, zegt directeur Anthony Lake.