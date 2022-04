Unieke maankorrels die Neil Armstrong verzamelde voor bijna half miljoen euro geveild

Het stof is verzameld tijdens de missie van Apollo-11. Toen Armstrong zijn historische eerste stappen op de maan zette, schepte hij na tien minuten eerst wat grond van de maan om het materiaal veilig te stellen, voor het geval de missie abrupt moest worden afgebroken. ,,Het oppervlak is fijn en poederachtig”, zei hij tegen het controlecentrum in Houston toen hij de bijzondere structuur van de grond zag. ,,Ik kan het losjes met mijn teen omhoog schoppen.”

Het noodmonster was het eerste materiaal dat ooit van een andere planeet buiten de Aarde werd verzameld. Uiteindelijk verzamelden de astronauten van Apollo-11 zo'n 21,6 kilo aan materiaal van de maan, waaronder het noodmonster van 500 gram dat Armstrong als eerste in een zakje schepte.

Per ongeluk

Het unieke materiaal had eigenlijk nooit geveild mogen worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa verkoopt nooit maanmateriaal omdat het bewaard wordt voor onderzoek.

Close-up van een maankorrel, die de astronauten van Apollo-11 verzamelden toen ze op 21 juli 1969 als eerste op de maand landden.

Het zakje met het stof werd in de jaren 70 per ongeluk voor duizend dollar verkocht. De eigenaresse wist lange tijd niet wat voor uniek materiaal ze in handen had, tot Nasa op haar verzoek in 2015 bevestigde dat in de naden van het zakje wat losgekomen maanstof zat, dat bijzonder plakkerig is.

Rechter

Nasa probeerde via de rechter het zakje met de monsters terug te krijgen, omdat het vindt dat maanmateriaal dat tijdens de Apollo-missies verzameld is eigendom is van de overheid. Maar de ruimtevaartorganisatie kreeg nul op het rekest.

De eigenaresse verkocht het zakje zelf voor 1,8 miljoen dollar door en de kleine hoeveelheid maankorrels werd gisteren geveild bij Bonhams in New York. Wetenschappers hadden hun bedenkingen bij de veiling. ,,Maanmonsters zijn zo, zo kostbaar”, zegt Sara Mazrouei van de Ryerson University in Ontario.

Het veilinghuis, dat spreekt van een ‘unieke situatie', gokte op een waarde van tussen de 800.000 en 1,2 miljoen dollar. Uiteindelijk gingen de korrels voor ruim 504.000 dollar (462.000 euro) naar een onbekende koper.

De voet van Apollo 11-astronaut Edwin 'Buzz' Aldrin op de maan.

