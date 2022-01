Unieke vondst: miljoenen ijsvissen broeden onder Antarctica

De kolonie ijsvissen werd ontdekt in de Weddellzee, een deel van de Zuidelijke Oceaan dat voor het grootste deel uit ijs bestaat en tussen Antarctica en het Zuid-Amerikaanse continent in ligt. De Duitse marinebioloog Autun Purser, van het Alfred Wegener-instituut, en zijn team kwamen de broedplaats per toeval op het spoor toen zij met een ander onderzoek bezig waren op de Weddellzee.

‘Ze waren overal’

Eén van de medewerkers zag overal cirkelvormige nesten van ijsvissen (Neopagetopsis ionah). Die ijsvissen komen alleen in dergelijke wateren voor en zijn aangepast aan de extreme kou daar. ,,Toen we een halfuur later nog altijd het ene nest na het andere zagen verschijnen en dat voor de rest van onze vier uur durende tocht ook zo bleek te zijn, wist ik dat we iets ongewoons op het spoor waren. Het stopte gewoon niet. Ze waren overal”, aldus Purser.

Het gaat om de grootste kolonie broedende vissen die ooit is ontdekt. Dankzij een camera konden zij schatten dat het om zo'n 60 miljoen nesten gaat. Waarom de vissen daar zo massaal verzamelen, is (nog) niet duidelijk. De ontdekking is vorig jaar februari al gedaan, maar de resultaten zijn recent verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.

