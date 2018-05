Universiteit schikt met slachtoffers seksarts Nassar

Stukken van geëxplo­deer­de e-sigaret in schedel van dode man Florida

21:12 De 38-jarige Tallmadge Wakeman D'Elia, kortweg Wake, uit Florida is om het leven gekomen toen zijn zogenoemde vape pen ontplofte. Onderzoek wijst uit dat twee stukken van de elektronische sigaret door de ontploffing in de schedel van de ongelukkige man zijn beland. D'Elia is het eerste dodelijke slachtoffer van een e-sigaret in Amerika.