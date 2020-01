Uri Geller (73) gaat in op ‘gekkie-oproep’ Britse overheid: ‘Kan veel voor jullie betekenen’

Moeder uit Florida krijgt in één jaar twee keer een tweeling

13:59 Het is dit jaar twee keer dubbel feest bij de familie Wolliston uit het Amerikaans plaatsje West Palm Beach. Moeder Alexzandria kreeg in 2019 twéé keer een tweeling. Eentje in maart en eentje in december. Haar gynaecoloog was stomverbaasd. ,,De kans is groter dat je de loterij wint dan twee keer een tweeling krijgt.”