Vaccinatievoorsprong Servië: ook buitenlanders kunnen zich melden voor prik

Lange rijen staan er elke dag voor de beurshallen in Belgrado. Het is soms even wachten, maar zelfs zonder afspraak kan iedereen die dat wil zich laten inenten tegen corona. Waar andere Europese landen mondjesmaat zijn begonnen met het vaccineren van de kwetsbaarste groepen, kan in Servië iedereen zich melden. Reden? Het land met zeven miljoen inwoners beschikt over één miljoen vaccins van het Chinese Sinopharm. De fabrikant zegt dat de prik in 79 procent van de gevallen beschermt tegen corona, maar de ontwikkeling is volgens internationale normen nog niet afgerond. Vandaar dat het in de EU bijvoorbeeld niet is goedgekeurd.