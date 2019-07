Vader (53) komt uit de kast nadat ex-vrouw én zoon vertellen homo te zijn

Een even verdrietig als onwaarschijnlijk mooi familieverhaal is afgelopen weekend het symbool van de New York Gay Pride geworden. Een 53-jarige man uit Connecticut verzamelde al zijn moed en kwam, na jaren van verdriet en interne strubbelingen, heel dapper uit de kast. Dat deed hij vlak nadat zijn 23-jarige zoon hem vertelde ook op mannen te vallen.

Met een zelfgemaakte tiara op zijn hoofd staat Bruce Downer samen met zijn 23-jarige zoon langs de weg te genieten van de jaarlijkse Gay Pride. Tegen een verslaggever van het gezaghebbende New York Post vertelt hij zich beter dan ooit te voelen, nu hij zich eindelijk van een groot en slopend geheim heeft verlost. ,,Ik was 23 jaar lang met een vrouw getrouwd, maar dat is nu allemaal voorbij”, vertelt de 53-jarige verpleger van beroep.

Wat Bruce ertoe dreef om eindelijk uit die verstikkende kast te komen? Zijn 23-jarige zoon, vertelt hij. Hij dacht dat de Gay Pride de perfecte aanleiding zou zijn om tegen zijn vader te vertellen dat hij homoseksueel is. Toen Bruce dat hoorde, was hij ‘eindelijk sterk genoeg’ om tegen zichzelf te zeggen dat hij ‘dit leven niet meer wilde’. ,,Ik wilde niet voortdurend in een leugen leven. Ik wilde mijn echte leven leiden.”

Vrouw lesbisch

Het verhaal van Bruce staat niet op zichzelf. Nog steeds komen er over de hele wereld mannen van vergelijkbare leeftijd uit de kast. Wat zijn verhaal echter wél uniek in zijn soort maakt, is dat zijn ex-vrouw op het punt staat om te trouwen. Met een andere vrouw. ,,Ik wist niet dat ze homo was en zij wist niet dat ik homo was en we waren 23 jaar getrouwd”, aldus Bruce, die de parade alweer voor de derde keer bezocht.

Zijn zoon voelde naar eigen zeggen geen enkele druk om op te biechten dat hij homoseksueel is. Sterker nog: ,,Ik wist het al wel van mijn vader voordat hij het mij vertelde. Het was voor mij gemakkelijk met hem te praten omdat ik zou weten dat hij het zou begrijpen.”

Ontzettend gelukkig

Terwijl zijn ex-vrouw op het punt staat om in het huwelijksbootje te stappen, is Bruce nog vrijgezel. Maar hier geniet hij met volle teugen van. ,,Ik ben nu ontzettend gelukkig. Ik hou van de man die ik nu ben, er is geen zelfhaat”, zegt hij tegen de verslaggever. ,,Vandaag vier ik deze dag samen met mijn gemeenschap. Het maakt me zo trots.”