Vader Ivana Smit: ‘Ivana heeft de verkeerde drugs gekregen, ze zag nergens kwaad in’

Nederland­se rapper (26) die moeder in Spanje doodde ‘schoot eerder man neer op feest in Suriname’

De 26-jarige Nederlander die aan de Costa del Sol in Spanje is aangehouden op verdenking van de moord op zijn moeder, is een bekend figuur in de Amsterdamse rapscene. Het gaat om Dennis K., beter bekend als rapper Bofplace.

8 december