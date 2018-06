Vader schrikt en schiet zoon (14) dood

De schutter wilde zijn zoon Luyanda Themba Tshabalala dinsdag met de auto van school ophalen na een avondcollege en viel tijdens het wachten in slaap. ,,Toen Luyanda bij de auto kwam, probeerde hij de deur te openen, maar die zat op slot. Hij begonnen aan de deur te trekken om zijn vader wakker te schudden'', vertelt stiefmoeder Sibongile Tshabalala. ,,Mijn man werd wakker, dacht dat iemand de auto wilde kapen en pakte zijn pistool. Hij schoot. De jongen was aan het schreeuwen: Papa, ik ben het, Themba. Maar hij had al geschoten.''

Bang

De jongen klapte ineen. Zijn vader zette hem zo snel mogelijk in de auto om naar het ziekenhuis te rijden, zegt Tshabalala tegen News24. In het ziekenhuis konden ze niets meer voor de scholier doen. ,,Mijn man kwam thuis, stamelt dat hij zijn zoon per ongeluk had neergeschoten, omdat hij dacht dat de auto gekaapt werd. In de buurt waar we wonen (Ennerdale bij Johannesburg, red.) gebeuren veel nare dingen. We zijn altijd bang.''