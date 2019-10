Vader verspilt 170.000 euro voor zijn doodzieke peuter aan prostituees en parfum

Bij de 2-jarige João Miguel Alves werd - toen hij slechts zeven maanden oud was - een ernstige spierziekte geconstateerd: spinale musculaire atrofie. Bij patiënten die hieraan lijden zijn de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg dusdanig aangetast dat fatsoenlijk lopen of zelfs bewegen onmogelijk is. In sommige gevallen leidt de ziekte zelfs tot een vroegtijdig overlijden.

Groot succes

De Braziliaanse regering stemde ermee in om de eerste drie behandelingen voor João met belastinggeld te vergoeden, maar daarna kwamen de ouders er alleen voor te staan. Ze kregen al snel rekeningen van tienduizenden euro’s die ze niet uit eigen zak konden betalen. Omdat de gezondheid van hun zoontje in rap tempo achteruit ging, voelden de ouders zich genoodzaakt om geld aan andere mensen te vragen.

De crowdfundingsactie werd een groot succes en ging vrijwel meteen het hele land over. Binnen een jaar haalden de ouders ruim 230.000 euro op, genoeg om hun doodzieke kind de komende periode van medicijnen te voorzien. Het gezin leek er al met al krachtiger uit te komen, tot vader Mateus in mei liet weten dat hij het allemaal niet meer kon opbrengen en per direct afstand wilde doen van zijn gezin.

Luxe vakanties en drugs

De ellende voor moeder en zoon werd al snel vele malen erger. Het echtpaar bewaarde het ingezamelde geld voor João op vier verschillende bankrekeningen, waartoe Mateus toegang had. Zijn vrouw maakte zich ernstig zorgen toen ze opeens zag dat er grote bedragen van twee bankrekeningen werden afgeschreven. Ze begon te vermoeden dat haar man er met het geld vandoor was gegaan.

Mateus ontkende met grote stelligheid dat hij het geld had gestolen, maar uit onderzoek van de politie werd duidelijk dat de vader een deel van het geld had verbrast aan luxe vakanties, horloges, designerkleding, drankjes, drugs, parfum en prostituees. Volgens lokale media had de verdachte bovendien twintigduizend euro geïnvesteerd in een bordeel in Conselheiro Lafaiete, een stadje in de Braziliaanse staat Minas Gerais.

Verwaarlozen van familie

Er lag op een gegeven moment zoveel bewijs op tafel dat de politie de vader op een strandje in de boeien sloeg, zo’n twee maanden nadat hij van zijn gezin afstand had gedaan. Mateus ontkent tot op de dag van vandaag alle aantijgingen en stelt dat hij het slachtoffer is geworden van afpersing.

Daniel Gomes, de leider van het onderzoeksteam, wil hier niets van weten en beschuldigt de vader van diefstal en van het ernstig verwaarlozen van zijn familie. Nu bekend is geworden dat het zoontje van de verdachte is overleden, hangt hem mogelijk nog een zwaardere straf boven het hoofd.

Verbijstering