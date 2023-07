Vakantie aan de Franse Riviera? Opgepast! Er is een kwallenplaag van Saint-Tropez tot Monaco

Burenruzie leidt tot schietpar­tij met drie doden in Duitsland

Een 64-jarige man heeft vrijdagavond in een flatgebouw in een dorp vlakbij de Zuid-Duitse stad Augsburg drie mensen doodgeschoten. Twee anderen raakten ernstig gewond. De politie kon de man kort na het bloedbad aanhouden in zijn auto, melden Duitse media.