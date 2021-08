Vakantie opgeofferd voor noodhulp: stel rijdt drie keer naar Wallonië met ingezamelde spullen

Voor Ingrid Desmedt (51) en Gert Bonnevalle (51) uit De Hulsten in de Belgische gemeente Zoersel was de afgelopen zomer geen luilekkervakantie. Tijdens hun twee vrije weken zetten ze maar liefst drie inzamelacties van hulpgoederen op poten voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië een maand eerder. Gisteren trokken ze voor de derde keer naar de omgeving van Luik om de spullen uit vier stampvolle busjes eigenhandig rond te brengen.

Eigenlijk is het Belgische stel al vier keer gaan helpen. ,,Toen onze vakantie begon, zijn we maandag met schoonmaakspullen, emmers en scheppen naar Pepinster (tussen Luik en Verviers, red.) gereden”, vertelt Ingrid. ,,We belden aan om te horen wie nog hulp kon gebruiken. Eigenlijk was het meeste al schoongemaakt. In de meeste huizen was het puin al geruimd. Een lokale vrijwilligster, die contact had met de gehuchten, vertelde ons dat er nog veel behoefte was aan voeding en schoonmaakproducten. De voorraad van het Rode Kruis in de sporthal van Pepinster is onvoldoende en ontoereikend.”

Golf van solidariteit

,,Je kan weer thuiskomen, je ogen sluiten en zeggen: ‘Hier zitten we goed’. Maar dat konden en wilden wij niet. Onze eigen landgenoten zijn in nood”, zegt Ingrid. Het koppel plaatste de dag na hun terugkeer uit Pepinster op Facebook een oproep voor water, koffie, ontbijtproducten, eenpansgerechten in blik, was- en schoonmaakproducten... Een golf van solidariteit zorgde ervoor dat de oprit in De Hulsten vol stond. Donderdag en vrijdag brachten Ingrid en Gert alles richting Pepinster. Daar stopte het niet, want zondag kon iedereen opnieuw voornamelijk voeding of was- en schoonmaakartikelen komen afleveren, deze keer voor de in juli getroffen plekken Nessonvaux en Goffontaine. Maandag ging het stel daarmee op weg.

Quote We proberen niet alleen hulpgoede­ren te leveren, maar de getroffe­nen ook moed in te spreken. Het doet hen deugd te weten dat ze er niet alleen voor staan Ingrid

De derde inzamelactie voor Nessonvaux en Goffontaine op vrijdag richtte zich op de vraag van de slachtoffers om elektrische toestellen, zoals elektrische pitjes, diepvriezers en koffiezetapparaten. ,,Door het water zijn vele apparaten onbruikbaar geworden”, legt Gert uit. Het initiatief inspireerde een slager in Temse en een vriendin van Ingrid om vrijdag eveneens een inzamelactie te houden. Zaterdag vertrok het Zoersels tweetal opnieuw richting de provincie Luik. Vier busjes en een aanhangwagen waren gevuld. ,,De solidariteit is gigantisch.”

Moed inspreken

Een sterk staaltje altruïsme. ,,Bijna een fulltime job tijdens onze vakantie. Iedere dag zijn we ermee bezig geweest. Met die vier bussen was praktisch sprake van een verhuizing. We proberen niet alleen hulpgoederen te leveren, maar de getroffenen ook moed in te spreken. Het doet hen deugd te weten dat ze er niet alleen voor staan. Als je op reis gaat, leer je andere mensen in een andere omgeving kennen. Dat was deze keer in een compleet andere setting, maar wel met hetzelfde resultaat”, zegt Ingrid.

Morgen moeten Ingrid en Gert weer gaan werken. Al betekent dat niet het einde van hun hulp. ,,Het stopt hier niet. Als er bepaalde dingen nog nodig zijn, zullen we proberen daarvoor te zorgen. Een gezin van vijf heeft bijvoorbeeld dringend behoefte aan een caravan op wielen om tijdelijk in te wonen. Die moet minder wegen dan 3.500 kilogram om over een tijdelijke brug te kunnen. In Ensival is het blijkbaar nog heel treurig. Misschien kunnen we daar ook nog helpen”, besluit het stel.

Wie een caravan op wielen ter beschikking heeft, kan contact opnemen met Ingrid Desmedt op het nummer 0032 - 4 97 49 01 23.

Volledig scherm Ingrid en Gert reden zaterdag een derde keer naar Wallonië met ingezamelde spullen. © HLN

