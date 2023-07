Vakantiedrama in Frankrijk: Nederlanders van 25 en 33 jaar verdronken na kano-ongeluk

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne: Rusland heeft 26 doelen getroffen in en rond havens

Rusland heeft in negen dagen tijd 26 doelen getroffen in en rond Oekraïense havens. Het gaat om haveninfrastructuur en vijf niet-militaire schepen, stelt vicepremier Oleksandr Koebrakov van Oekraïne. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.