Vakantiedrama in Zuid-Spanje: Nederlands stel wordt meegesleurd in zee en overlijdt

In Spanje zijn gisteren twee Nederlanders verdronken voor de kust van de toeristische badplaats Torrevieja, in het zuiden van de provincie Alicante. Het gaat om een 56-jarige man en zijn 55-jarige echtgenote, bevestigen de autoriteiten. De twee raakten in de Middellandse Zee in de problemen nadat ze werden meegesleurd door de krachtige golven en stroming.

Het drama voltrok zich gistermiddag rond 13.45 uur op het Playa de la Mata-strand van Torrevieja, gelegen aan de Costa Blanca in het zuiden van het land. Volgens Spaanse media raakte de man tijdens het zwemmen in de problemen en schreeuwde hij om hulp. Zijn echtgenote dook in zee om hem te helpen, maar ook zij raakte in nood en kon geen kant op.

Vanaf het strand kregen strandgasten en medewerkers van een restaurant in de gaten dat de Nederlanders in levensgevaar verkeerden. Zo’n vier personen sprongen met gevaar voor eigen leven het water in om het tweetal te redden. In de tussentijd kwamen de brandweer, duikteams en de ambulance in groten getale ter plaatse. Dat zorgde voor een hoop bekijks op en langs het strand.

Man eerst overleden

Uiteindelijk lukte het de omstanders de Nederlanders uit het water te krijgen. ,,Bij onze aankomst werden de twee al gered aan de kust”, zegt een woordvoerder van de brandweer van Alicante tegen Spaanse media. ,,Ze werden eruit gehaald door een groep zwemmers die op het strand waren, we hebben geprobeerd ze te reanimeren tot de komst van de ambulancediensten, maar er kon niets voor hen worden gedaan.”

De man was al overleden toen hij uit het water werd gehaald, de vrouw overleed later op het strand aan de gevolgen van verdrinking.



Geen rode vlag

De Middellandse Zee bij de Costa Blanca is door de huidige weersomstandigheden erg onrustig. Volgens de reddingsbrigade zorgde de combinatie van sterke stroming en de wind die was opgestoken voor een zeer verraderlijke zee. Toch waren er geen strandwachten aanwezig en was er geen rode vlag gehesen. Op populaire Spaanse stranden staan doorgaans gekleurde vlaggen die aangeven of het veilig is om in zee te zwemmen. Een gele vlag wijst op gevaar, bij een rode vlag is zwemmen verboden.

Iedere zomer komen weleens zwemmers aan de kust in de problemen door de sterke stroming en muien. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee.

Wie daarin terechtkomt, kan er niet tegenin zwemmen. De enige remedie is je laten meevoeren en als de stroming minder krachtig wordt, schuin wegzwemmen en met een boog terug naar het strand gaan, aldus Reddingsbrigade Nederland.

