Vakantievierende Russen zijn doorn in het oog van meerdere EU-lidstaten

1. Russen die deze zomer relaxen op Griekse stranden, winkelen op de Champs Élysées in Parijs of de bloemetjes buitenzetten in Barcelona. Hoe kan het dat zij in West-Europa vertoeven?

Sinds de Russische inval in Oekraïne, nu bijna een halfjaar geleden, is het lucht- en treinverkeer tussen Europa en Rusland stilgelegd. Maar Russische toeristen kunnen nog steeds over land vrij reizen naar de 26 landen van de Schengenzone. Als een Rus een toeristenvisum uit een willekeurig EU-land heeft bemachtigd, kan hij eerst met de auto of bus naar een buurland zoals Finland of Estland reizen en vanaf daar het vliegtuig pakken naar een ander EU-land. Dat gebeurt dus ook. Vooral de landen aan de Middellandse Zee zijn populair, Spanje en Griekenland voorop. Alleen Russen die op een sanctielijst van de EU staan, komen de grens niet over.