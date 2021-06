Valérie hoeft cel niet in na doodschieten gewelddadige man: ‘Ik wil vergiffenis vragen aan mijn kinderen’

jarenlang misbruiktValérie Bacot, die haar echtgenoot doodschoot na jarenlange mishandeling en misbruik, hoeft niet de gevangenis in. De Franse rechter veroordeelde haar vrijdag tot vier jaar cel, waarvan één jaar onvoorwaardelijk. Maar ze heeft al een jaar in voorarrest gezeten. ,,U kunt als vrij mens de rechtbank uitlopen”, aldus de rechter.

Bacot werd onmiddellijk na het vonnis omhelsd door haar kinderen en de tranen vloeiden rijkelijk in de rechtbank.

De rechtbank toonde clementie. Bacot pakte in 2016 ’s morgens een revolver en schoot daarmee ’s avonds haar man dood. Dat had de schijn van voorbedachte rade. Als de Franse rechtbank dat zou interpreteren als moord, had de Française levenslang kunnen krijgen.

Volledig scherm Valérie Bacot (40) werd bijna dagelijks geslagen door haar man. © AFP

Begrip

Het Openbaar Ministerie toonde al begrip. ,,We moeten meewegen wat Valérie heeft doorstaan. Haar leven moet meetellen om bij een lage straf uit te komen’’, zei de openbaar aanklager. Die redenering is nu door de rechter gevolgd.

Valérie Bacot (40) werd vanaf haar 12de en daarna 24 jaar lang mishandeld, misbruikt en geprostitueerd door de man die eerst haar stiefvader was en later haar echtgenoot werd. Dat gebeurde zonder dat er ook maar iemand ingreep. De man was al eens veroordeeld, ook zijn kinderen mishandelde hij, maar sociale instanties noch justitie trokken aan de bel.

Hij sloeg haar bijna dagelijks. ,,Er was altijd wel een aanleiding om haar te slaan. Met kerst deed hij dat eens met een hamer omdat de kerstlichtjes het niet deden’’, zei Bacots advocate Janine Bonnagiunta op de laatste zittingsdag.

Seksklanten

Bacot werd ook jarenlang gedwongen om in de gezins-Peugeot seksklanten te ontvangen.

,,U kunt een einde maken aan haar tocht door de hel’’, zei advocate Bonnagiunta in haar slotwoord tegen de rechter. Dat Bacot haar man doodschoot was feitelijk zelfverdediging. ,,Ja, ze heeft hem gedood. Maar het was hij of zijzelf.’’

Het was een uitermate bewogen zittingsdag in de rechtbank. Toen de rechtbank ’s morgens al een milde straf eiste en voor begrip pleitte, viel Valérie Bacot flauw in de zaal. ,,Ze lag languit op de vloer’’, zei haar advocaat. Bacot had zich helemaal voorbereid op een gang naar de gevangenis.

Zij kreeg van de rechter het laatste woord. ,,Ik wil vergiffenis vragen aan mijn kinderen, voor wat ik ze heb laten doorstaan’’, zei ze. ,,En ik wil u bedanken omdat u naar me luisterde. Ik hoop dat het me helpt om hier doorheen te komen. Er is maar één ding waar ik aan denk: weer samen met mijn kinderen zijn.’’

