Van auto’s en droomvakanties tot kippen en koeien: lijpe lokkertjes in de vaccinatiecampagnes

Auto’s, droomvakanties en geldprijzen maar ook levende kippen en kalveren en kortingen in winkels en restaurants. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt wel ingezet als lokkertje voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Hieronder een greep uit de bonte mix.

Griekenland

Griekse jongeren tussen 18 en 25 jaar krijgen in ruil voor een coronaprik een prepaidkaart ter waarde van 150 euro. Deze ‘vrijheidspas’ kunnen ze vanaf 15 juli besteden aan vakantie (onder andere hotelboekingen en veerboot- en vliegtickets) en culturele evenementen (kaartjes voor archeologische sites, bioscopen, concerten, musea). Daarbovenop krijgen ze in augustus een maand lang gratis internet op hun mobieltje.

Polen

Inwoners van Polen die zich laten inenten, maken sinds 1 juli kans op geldprijzen, vouchers, elektrische scooters en zelfs een hybride auto. In ruil voor een prik spelen ze mee in een nationale loterij. Elke 2000ste deelnemer wint sowieso 500 zloty (110 euro), de kleinste prijs. Wekelijks worden twee prijzen van omgerekend ruim 11.000 euro verloot, elke maand twee prijzen van ruim 22.000 euro én een hybride auto. In de laatste ronde ontvangen twee winnaars elk ruim 221.000 euro. Het totale prijzengeld bedraagt 140 miljoen zloty (31 miljoen euro). Bij wijze van extra stimulans geeft de Poolse regering omgerekend ruim 22.000 euro aan de eerste vijfhonderd gemeenten die een vaccinatiepercentage van 75 procent halen.

Roemenië

De marketingmanager van het wereldberoemde ‘Dracula-kasteel’ in het Roemeense Transsylvanië, toverde het slot in mei en juni om tot een vaccinatiecentrum waar Roemenen zich ‘in stijl’ konden laten prikken. Ze werden verwelkomd door artsen met stickers van ‘Dracula-hoektanden’ op hun beschermende kleding, ontvingen na de prik een certificaat waarin hun ‘vrijmoedigheid en verantwoordelijkheid’ werd geprezen met de belofte dat ze ‘de komende honderd jaar’ welkom zijn in het kasteel én kregen gratis toegang tot een tentoonstelling over middeleeuwse martelwerktuigen.

Een andere opmerkelijke actie was het uitdelen van gratis porties ‘Mici’ (pittig gekruide gehaktrolletjes van de grill) in de hoofdstad Boekarest. Inwoners kregen medio juni gedurende drie dagen een coupon voor de snack als ze zich lieten vaccineren bij een mobiele priklocatie op een lokale markt.

Volledig scherm Roemenen die zich in mei en juni lieten inenten in het Dracula-kasteel kregen een certificaat waarin hun "vrijmoedigheid en verantwoordelijkheid" werd geprezen. © Reuters

Servië

De Servische president Aleksandar Vučić maakte begin mei bekend dat elke burger die zich voor het einde van de maand zou laten inenten 3000 dinar (25 euro) zou krijgen. Het staatshoofd merkte daarbij op dat ambtenaren die zich niet laten inenten geen betaald ziekteverlof krijgen als ze het virus oplopen. De regering wil burgers daarnaast stimuleren door vaccins aan te bieden in winkelcentra en vrijwilligers te belonen met vouchers. In de hoofdstad Belgrado kregen de eerste honderd bezoekers van een nieuw walk-in priklocatie een cadeaubon.

Verenigde Staten

De overheid van Californië heeft maar liefst 110 miljoen dollar (92,7 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor inwoners die zich minstens eenmaal laten prikken. In de zogenoemde Vax for the Win loterij werden op 1 juli zes droomvakanties inclusief hotel, eten en entertainment voor maximaal vier personen weggeven. In juni wonnen tien deelnemers elk 1,5 miljoen dollar (ruim 1,2 miljoen euro) en dertig anderen elk 50.000 dollar (ruim 42.000 euro). Wie een eerste prik haalde bij een deelnemende priklocatie kon tevens vrijkaartjes winnen voor elk Six Flags attractiepark in de staat. De eerste twee miljoen deelnemers van 12 jaar en ouder, konden daarnaast kiezen uit een virtuele pinpas met een tegoed van 50 dollar (42 euro) of een kortingskaart met dezelfde waarde voor supermarktketens.

Tekst loop verder onder de foto.

Volledig scherm Gouverneur Gavin Newsom van Californië goochelt met de Vax for the Win-loterijballetjes op het terrein van de Universal Studios in Hollywood. © REUTERS

Massachusetts lanceerde op 1 juli een ‘VaxMillions’ loterij waarin deelnemers die volledig zijn ingeënt, kans maken op vijf prijzen van één miljoen dollar (ruim 842.000 euro). Tieners tussen 12 en 17 jaar kunnen een studiebeurs winnen van 300.000 euro (ruim 252.000 euro). Ohio deed in mei en juni iets soortgelijks met de Vax-a-Million loterij waarbij vijf deelnemers een miljoen dollar wonnen en vier tieners een studiebeurs. De staat New York verloot sinds eind mei in de Get a Shot to Make Your Future loterij vijftig studiebeurzen onder 12- tot 17-jarigen die zich laten inenten. West-Virginia geeft aan gevaccineerden prijzen weg variërend van 1,58 miljoen dollar (ruim 1,3 miljoen euro) tot jacht- en hagelgeweren.

Slowakije

Het Slowaakse parlement stemde vrijdag in met de lancering van een wekelijkse loterij met geldprijzen tot 2 miljoen euro voor elke inwoner van 18 jaar en ouder die zich laat inenten. Ze kunnen zowel na de eerste als tweede prik deelnemen. Gevaccineerden kunnen daarnaast bonussen krijgen als ze anderen overhalen zich ook in te laten inenten. De leeftijd van die persoon bepaalt de hoogte van de bonus (30 euro voor 50-minners, 60 euro voor 50-60-jarigen en 90 euro voor 60-plussers).

India

Een parlementslid in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh beloofde inwoners van zijn kiesdistrict een gratis opwaardering van de prepaidkaarten van hun mobieltjes als ze zich voor 30 juni zouden laten inenten. Hij beloofde ook 10 Lakh (ruim 11.000 euro) aan het dorp dat een vaccinatiegraad van 100 procent haalt. Veel winkels en restaurants in India geven gevaccineerden korting. Bij de Indiase tak van McDonald’s is dat 20 procent. Online supermarkt Grofers biedt hen een gratis maandabonnement aan op zijn loyaliteitsprogramma en huishoudelijke apparatenfabrikant Godrej verlengt de productgaranties.

Indonesië

De politie in het regentschap Cianjur op West-Java lanceerde vorige maand in samenwerking met de deelstaatregering en gezondheidscentra een actie waarbij levende kippen worden uitgedeeld aan 45-plussers die zich laten inenten. Velen van hen denken door misinformatie op sociale media dat het vaccin gevaarlijk is en zelfs dodelijk kan zijn.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De 72-jarige Lili Dinata uit de stad Sindanglaya in West-Java bij de overhandiging van een levende kip na zijn eerste coronaprik op 15 juni. © REUTERS

Thailand

De autoriteiten in het Mae Chaem district in het noorden van Thailand verloten sinds vorige maand wekelijks een kalf ter waarde van 10.000 baht (zo'n 262 euro). ,,De inwoners houden van koeien, die kunnen worden verkocht voor contant geld’’, vertelde districtchef Boonlue Thamtharanurak.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Thaise Charan Damrongkiatpana houdt een bord omhoog na het winnen van een kalf in de coronaloterij in de provincie Chiang Mai. © Reuters

Irak

Ook in Irak denken velen dat het vaccin gevaarlijk is. Een café in de Iraakse hoofdstad Bagdad schenkt sinds eind mei gratis daarom koffie voor gevaccineerden. ,,We hebben internetpagina’s en artsen die mensen adviseren zich niet te laten inenten. Op deze manier maken we mensen bewust van het belang van vaccinatie’’, aldus eigenaar Yasser Alaa.