Van moord verdachte oppas van Dean (4) probeert zijn vriendin vrij te pleiten, rechtbank oordeelt anders

Het is nog altijd niet duidelijk of de Nederlandse een actief aandeel had in de dood van het jongetje, dat half januari bij Neeltje Jans werd gevonden. Dean logeerde bij haar en haar vriend Dave De K. in Sint-Gillis-Waas, op een paar kilometer van de grens met Zeeuws-Vlaanderen, toen hij voor het laatst levend werd gezien. W. houdt vol dat ze onschuldig is.