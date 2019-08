Van museum gegooid jongetje (6) is Franse toerist, tiener verdacht van poging doodslag

Mysterieu­ze verdwij­ning Nora (15) houdt Engeland in de greep: 'Onze dochter is ontvoerd’

18:45 De 15-jarige Nora Quoirin die gisterochtend op mysterieuze wijze verdween vanuit een resort in Maleisië, is hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer geworden van ontvoering. Daar gaan de ouders van het verdwenen meisje vanuit, zo laat hun woordvoerder in een persconferentie weten. Volgens de politie is daar nog geen enkele aanwijzing voor.