Van ontucht verdachte Charly T. (17) langer in voorarrest in Spanje

Een rechter in het Spaanse Alicante verlengde het voorarrest van de 17-jarige Charly T. vandaag met drie maanden, ondanks diplomatieke druk van Nederland en verzoeken van advocaten, meldt NRC . Charly T. werd in augustus opgepakt aan het begin van de terugreis na een vakantie in Alicante. De jongen zit sinds zijn aanhouding vorig jaar vast in een jeugdgevangenis op verdenking van seksueel misbruik van twee minderjarige Engelse meisjes. De Britten zijn 12 en 14 jaar oud. Volgens Charly T. is de beschuldiging volledig uit de duim gezogen.

‘Ik ben geen misdadiger’

,,De Spaanse justitie doet alsof ik een verschrikkelijk masterplan had om twee minderjarige meiden dronken te voeren en daarna seksueel te misbruiken maar dat is niet zo. Ik ben geen zware misdadiger’’, zei de jongeman afgelopen december.



De meisjes claimen dat T. wodka in hun drankjes heeft gedaan en vervolgens ontuchtige handelingen heeft gepleegd. Vorige maand is door de aanklager vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling tegen hem geëist. Naar verwachting komt de zaak einde deze maand voor.



Tot dat moment zit T. vast in een jeugdinrichting in de bergen bij Alicante. Het is volgens hem een heropvoedingscentrum met een streng regime. ,,Enkele medewerkers zijn aardig tegen mij, maar de meeste niet. Ik heb de indruk dat ze me soms harder aanpakken, omdat ik het Spaans niet begrijp’’, verzuchtte T.