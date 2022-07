Vanaf volgend jaar verplicht ticket voor dagjesmensen Venetië

met video Belgische minnaar schiet vrouw (32) door hoofd en rijdt met haar in kritieke toestand naar zijn zus

Een 32-jarige Belgische vrouw is zaterdagnacht in het ziekenhuis overleden nadat haar 30-jarige minnaar haar door het hoofd had geschoten. Na zijn daad nam hij haar in kritieke toestand mee in de auto naar zijn zus, waar hij alles opbiechtte. ,,Ze stuurde me omstreeks 20.00 uur nog dat ze op weg naar huis was”, vertelt de echtgenoot van het slachtoffer. ,,Dat is het laatste wat ik van haar gehoord heb.”

26 juni