Vaticaan overhandigt bewijsmateriaal in zaak van 40 jaar geleden verdwenen meisje

Orlandi was een kind van ouders die destijds in het Vaticaan werkten en woonden. Het 15-jarige meisje verdween op 22 juni 1983 terwijl ze op weg naar huis was van een muziekles in het centrum van Rome. Ze is sindsdien spoorloos. Het Vaticaan, dat in de loop der jaren onder de loep kwam te liggen door de manier waarop het de zaak behandelde, kondigde in januari aan dat het op verzoek van de familie van Emanuela een onderzoek had ingesteld.