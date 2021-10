Veel doden gevonden in zee bij Mallorca

Grote brand op paradijse­lijk eiland: bewoners vluchten met boten om aan vuur te ontkomen

3 oktober Het piepkleine toeristische eiland Guanaja in Centraal-Amerika is zaterdag getroffen door een zware brand. In totaal werden 120 huizen vernield en 400 eilandbewoners moesten worden geëvacueerd. Er vielen vier gewonden. Intussen is de brand onder controle.