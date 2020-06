Veel landen hebben hun eigen George Floyd: ‘We worden behandeld als melaatsen’

De tekst op een spandoek in een van de vele betogingen legt haarfijn uit waarom miljoenen mensen over een groot deel van de wereld te hoop lopen tegen racisme en politiegeweld: ‘Hetzelfde verhaal, op verschillende plekken’. Vooral die miljoenen is de dood van George Floyd in Minneapolis als gevolg van keihard optreden van blanke politieagenten, de druppel die de emmer doet overlopen. Racisme is overal, is een andere leuze. Betogers zijn in hun gedachten niet alleen bij George Floyd, maar ook bij alle voorvallen die henzelf of anderen in hun nabije omgeving zijn overkomen.