Veel Nederlandse drugsuithalers actief in haven Antwerpen: forse celstraf dreigt

Uithalers zijn personen (vaak jonge mannen) die drugs uit containers proberen te halen, in dit geval in de haven van Antwerpen. Ze breken in op haventerreinen en worden regelmatig opgemerkt of betrapt. Uithalers staan op de laagste trede van de ladder binnen een criminele organisatie, maar ze spelen wel een cruciale rol bij de internationale smokkel van verdovende middelen.

Afgelopen maand zagen de Belgische politie en het Openbaar Ministerie in Antwerpen opvallend veel uithalers met de Nederlandse nationaliteit die tegen de lamp liepen. ,,Het gaat in totaal om 22 mensen. In Antwerpen kiest het Openbaar Ministerie ervoor om hen zo snel mogelijk voor de rechtbank te brengen. Daar eist het parket gevangenisstraffen tot 5 jaar en forse geldboetes”, aldus justitie.

Als Nederlanders in België worden veroordeeld, wordt aan Nederland gevraagd de uitvoering van de straf over te nemen.

Ook in de haven van Rotterdam worden geregeld drugsuithalers opgepakt. Vorige maand werden negen mannen met ademhalingsproblemen uit een container gered. In Nederland komen uithalers vaak weg met een boete van 95 euro. Dat staat in schril contrast met de forse celstraffen die de rechters in België opleggen.

