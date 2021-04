Veertien FARC-rebellen en een militair gedood in Colombia

Eerder had minister van Defensie Diego Molano bekendgemaakt dat ,,bij legeroperaties veertien personen geneutraliseerd zijn’’ in Argelia, in het departement Cauca. Volgens Molano voerden de militairen een speciale missie uit in reactie op een aanslag met een autobom waarbij op 27 maart in het naburige Corinto 43 gewonden vielen. Die aanslag wordt toegeschreven aan dissidenten van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC).