Veiligheid christenen in meer landen onder druk, lichtpuntjes in Arabische staten

met kaartDe vervolging van christenen blijft wereldwijd op een ‘alarmerend hoog niveau’. Met name geweld tegen christenen in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara neemt toe. Lichtpuntjes zijn er ook, zoals groeiende tolerantie in verschillende Arabische staten.

Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde ranglijst van vijftig landen waar christenen het hevigst worden vervolgd vanwege hun geloofsovertuiging. De internationale organisatie Open Doors heeft de lijst voor de dertigste keer samengesteld.

Het geweld tegen christenen in de landen ten zuiden van de Sahara blijft volgens Open Doors toenemen, vooral als gevolg van aanhoudende politieke instabiliteit en economische tegenspoed. ,,Armere Afrikaanse landen zijn nog nauwelijks de nasleep van de coronapandemie te boven, terwijl de Russische inval in Oekraïne de prijzen van voedsel en energie opjagen’’, zegt Wimco Ester van Open Doors.

Regeringen zijn volgens Ester nauwelijks in staat de opmars van jihadisme en sharia tegen te houden, zoals in Mali en Burkina Faso. ,,Georganiseerde misdaad en huurlingen creëren een klimaat van wetteloosheid en chaos. Helemaal als misdaad en jihadisme samen optrekken. Dat maakt de toch al kwetsbare positie van christenen nog beroerder. Zeker vanuit Eritrea horen we horrorverhalen over mensen die in containers of in holen onder de grond worden vastgehouden’’, signaleert Open Doors.

Puntensysteem voor ranglijst De ranglijst christenvervolging wordt samengesteld door Open Doors-experts die onderzoeksgegevens van deskundigen in 150 landen hebben bijeengebracht. Per land wordt vervolging geregistreerd aan de hand van een puntensysteem dat geweld en vervolging bijhoudt. Zo is te meten hoe groot het aantal en de ernst van gewelddaden tegen christenen is. Tegelijk levert het inzicht op hoe groot de druk is op hun geloofsbeoefening in vijf levensverbanden (persoonlijk leven, familieverband, gemeenschapsleven, publieke ruimte en kerkelijk leven).

Controle via internet

Verontrustend noemt Open Doors de trend om via internet toezicht en controle van de bevolking te verscherpen. Vooral in China zetten de autoriteiten digitale controle in om greep te krijgen op religieuze groeperingen. ,,Door strengere censuur perkt Peking de ruimte ook voor Chinese christenen steeds verder in. De toegang tot christelijke content op online platforms blijft afnemen. Het wordt steeds gevaarlijker openlijk over het christelijk geloof te communiceren.’’

Het controlemodel van China is aantrekkelijk voor andere autoritaire leiders in de wereld, constateert Open Doors. ,,De belofte van groei en welvaart, terwijl tegelijk de greep op groepen en individuen met afwijkende opvattingen wordt vergroot, wekt de interesse van leiders van over de hele wereld, ongeacht hun ideologische achtergrond.” Zo lijkt het Chinese model ingang te vinden in autoritair bestuurde landen als Turkije, Myanmar, Rusland en Azerbeidzjan.

Noord-Korea voert de ranglijst aan, dit land kent geen godsdienstvrijheid. Er mag maar één drietal worden aanbeden: huidige leider Kim Jong-un, zijn vader Kim Jong-il en zijn opa Kim Il-sung. Christenen worden beschouwd als een gevaar voor het land. Op nummer twee staat Somalië, gevolgd door Jemen, Eritrea, Libië, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan en Soedan. Wie de wereldkaart erbij pakt, ziet dat christenen vooral slecht af zijn in moslimlanden in Afrika en het Midden-Oosten. Ook in Latijns-Amerikaanse landen als Nicaragua, Cuba en Colombia verslechteren de omstandigheden voor christenen, mede als gevolg van corruptie, bendegeweld en etnische leiders die afwijzend zijn naar christenen die niet meer participeren in lokale religieuze tradities.

Volledig scherm Mis van Koptische christenen in Caïro, Egypte. In dit land is er iets meer tolerantie tegenover christenen dan een paar jaar geleden. © EPA

Minder christenen vermoord

Weliswaar nam het aantal vermoorde christenen vorig jaar licht af (van 5898 naar 5621 doden), maar steeg in vergelijking met 2021 het aantal ontvoeringen dramatisch (van 3.29 naar 5259). Christelijke vrouwen staan bloot aan verkrachting of seksueel misbruik. In Nigeria werd het meeste geweld genoteerd.

Toch is het niet alleen maar ellende. Een lichtpunt is groeiende tolerantie tegenover christenen in verschillende Arabische staten. Landen als Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten staan volgens Open Doors meer godsdienstvrijheid toe en treden op tegen radicaalislamitische groeperingen.

Helaas is de algemene conclusie dat in de afgelopen dertig jaar christenvervolging in veel landen alleen maar is toegenomen. ,,In 1993 hadden christenen in veertig landen te maken met ‘zware tot extreme vervolging’, in 2023 zijn dat 76 landen, bijna een verdubbeling ten opzichte van dertig jaar geleden.” De ranglijst wordt morgen aan minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken aangeboden.



