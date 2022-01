Veiligheidsraad bijeen over Noord-Koreaanse raketten

Update / video Massapro­tes­ten in Kazachstan houden aan na aftreden regering, overheids­ge­bou­wen bestormd

De massale protesten in Kazachstan houden aan, ondanks het aftreden van de regering. Demonstranten voeren actie vanwege de prijsstijging van vloeibaar petroleumgas (lpg). President Kassym-Jomart Tokajev heeft de noodtoestand uitgeroepen in hoofdstad Nur-Sultan. Eerder deed hij dat al in de grootste stad Almaty en delen van het olierijke westen van het uitgestrekte ex-Sovjetland.

