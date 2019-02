Venezolaanse president Maduro sluit grenzen voor hulpgoederen

‘Vrouw overlijdt na eten van giftige padden­stoel in restaurant met Michelin-ster’

17:14 Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid is een onderzoek begonnen naar het sterrenrestaurant RiFF in Valencia. Aanleiding is het overlijden van een 46-jarige vrouw. Ook zijn achttien andere gasten ziek geworden na een bezoek aan het restaurant. Ze hadden allemaal het verrassingsmenu met daarin morieljes besteld. De zaak is voorlopig dicht.