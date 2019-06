Venezolanen steken massaal grens met Colombia over voor voedsel en medicijnen

Vrouw die poseerde bij doodgescho­ten giraffe: ‘Ik heb er kussens van laten maken’

0:52 De Amerikaanse vrouw die afgelopen zomer met de dood werd bedreigd nadat ze een foto op sociale media had gedeeld waarop ze trots poseerde bij een giraffe die ze zelf had doodgeschoten, heeft uitgelegd wat ze nadien met het dode beest heeft gedaan. ,,Opgegeten”, vertelt ze. ,,Het was heerlijk. En ik heb er kussens van laten maken.’’