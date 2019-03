Venezuela: Russische militairen zijn in het land voor ‘technische bijstand’

Chemiecon­cern Bayer moet kankerpa­tiënt miljoenen betalen

0:45 Het Duitse chemieconcern Bayer moet wederom diep in de buidel tasten in een Amerikaanse zaak over de onkruidverdelger Roundup. Een jury in San Francisco bepaalde dat een man die zegt dat hij kanker heeft opgelopen door Roundup een vergoeding van 80,3 miljoen dollar (71,4 miljoen euro) moet krijgen.