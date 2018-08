Venezuela vraagt Peru om 'drone-verdachten'

Meer dan 50 Amerikanen ziek na overdosis syntheti­sche marihuana

5:32 In een park in New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut hebben de hulpdiensten woensdag bijna zestig mensen verzorgd die een overdosis synthetische marihuana hadden genomen. Zeven mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie arresteerde een man die ervan wordt verdacht de drugs te hebben verkocht.