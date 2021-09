Verbazing om vrijlating Mallorca-verdachte Lukas O. (18), OM mogelijk in beroep

dood carloHet Openbaar Ministerie is onaangenaam verrast dat een van de verdachten van de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman (27) in afwachting van het onderzoek is vrijgelaten. Het gaat om de 18-jarige Lukas O. uit Hilversum, die naast het medeplegen van doodslag nog verdacht werd van poging tot doodslag op een ander slachtoffer en van twee keer openlijk geweld.

Volgens de raadkamer van de rechtbank in Lelystad is er niet genoeg aanleiding hem langer vast te houden. De officier van justitie is daar ‘niet blij mee’, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen deze site. ,,Wij zien dit anders. Het gaat hier om een forse verdenking.” Het OM overweegt om in appèl te gaan tegen de beslissing van de raadkamer. ,,Daarover volgt snel een beslissing.”

Naast de acht aangehouden verdachten heeft justitie nog één persoon in het vizier die mogelijk betrokken is geweest bij de onlusten op Mallorca. ,,Maar dat zijn wij nog aan het uitzoeken. Het kan zijn dat we nog één aanhouding verrichten, of dat het hierbij blijft. Het onderzoek is echt in volle gang. We hebben een hoop nieuwe verklaringen binnen en er zijn weer voldoende aanknopingspunten.”

Vrijlating

Behalve Lukas O. werden gisteren nog twee andere verdachten in de omvangrijke Mallorca-zaak vrijgelaten. De mannen van 18 en 19 jaar, beiden uit Hilversum, werden woensdag opgepakt. Ze waren de zevende en achtste verdachten in de zaak. Ze worden nog verdacht van openlijke geweldpleging.

Zowel bij café De Zaak als bij een tweede incident even verderop op de boulevard van El Arenal bij café De Bierexpres, is naast Carlo Heuvelman tegen nog twee slachtoffers aangetrapt nadat ze bij een vechtpartij op de grond waren beland. Volgens het OM is in die zaak sprake van poging tot doodslag, dan wel poging tot zware mishandeling.

Oorlogspad

Vijf andere verdachten zitten nog vast. Drie van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman. Het gaat om Sanil B., Mees T. en Hein B. Alle verdachten behoren tot dezelfde vriendengroep uit Hilversum die op vakantie was op het Spaanse eiland, waar ze in de vroege ochtend van 14 juli ruzie kregen met andere vakantiegangers.

De advocaten van twee aangehouden Mallorca-verdachten zeggen dat het waarschijnlijk geen vooropgezet plan was van de Gooise vriendengroep om op het Spaanse eiland ruzie te zoeken en andere jongeren te mishandelen. ,,Ik krijg op basis van het dossier niet de indruk dat de jongens die avond doelbewust op stap gingen om herrie te schoppen”, stelt advocaat Harriët de Kroon. Daarmee ontkennen ze Spaanse berichtgeving dat de verdachten ‘op oorlogspad’ zouden zijn geweest.

De eerste openbare zitting van de zaak vindt naar verwachting halverwege november plaats.

De politie zoekt ondertussen nog naar getuigen:

