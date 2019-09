Verbijstering na historische nederlaag Boris Johnson

Teruglezen Boris Johnson verliest regie over brexit: parlement grijpt de macht

1:07 De regering van de Britse premier Boris Johnson heeft een zware brexit-nederlaag geleden. Het parlement stond voor een zware confrontatie en heeft nu tijdelijk de regering buitenspel gezet. Het is een nieuw hoofdstuk in een politiek drama dat al drie jaar sleept. We sluiten het liveblog nu af, maar woensdag volgt opnieuw een enerverend debat in het Lagerhuis. Centraal staat de vraag of het Britse parlement wetgeving kan aannemen die een no deal-brexit verbiedt. En lukt het premier Boris Johnson om op korte termijn verkiezingen te houden?