Verbijstering om massale opeenhoping vakantiegangers bij populair meer VS

The Lake of the Ozarks, met een kustlijn die zich uitstrekt over verschillende Amerikaanse staten, was afgelopen weekend het decor van een massale opeenhoping van feestvierders die zich weinig van de coronamaatregelen leken aan te trekken. Op sociale media circuleren diverse beelden van grote groepen vakantiegangers die in zwemkleding bijeenkwamen om Memorial Day te vieren. Ambtenaren reageren geschrokken.

In de Verenigde Staten is het maandag Memorial Day, de dag waarop alle omgekomen militairen worden herdacht. Het is traditie dat in het weekend daarvoor Amerikanen massaal naar stranden en meren trekken om van het zonnige weer te genieten. Memorial Day markeert dan ook het officieuze begin van de zomer.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de verwachting dat het in populaire (kust)plaatsen een stuk rustiger zou zijn dan de voorgaande jaren, maar in sommige staten bleek het tegenovergestelde.

Bruggen afgesloten

Zo moest de politie in kustplaats Daytona Beach in Florida enkele toegangswegen en bruggen afsluiten om de enorme stroom aan bezoekers tegen te houden. Duizenden mensen waren daar op weg naar het strand voor een onofficieel feest genaamd ‘Orlando Invades Daytona’. De politie was er op tijd bij om ernstige (verkeers)situaties te voorkomen.

Ook in Californië waren veel mensen van plan om naar het strand of park te gaan. Op veel locaties zag het er zwart van de mensen, blijkt uit beelden op sociale media. Staatsfunctionarissen vertelden tegen Amerikaanse kranten dat de meeste mensen hun gezicht bedekten en keurig afstand van elkaar hielden.

‘Onverantwoord en gevaarlijk’

Dat was allesbehalve het geval in Missouri. Vooral rondom The Lake of the Ozarks - een toeristische hotspot die nu wereldwijde bekendheid geniet door Netflix-serie Ozark - negeerden honderden bezoekers de richtlijnen voor social distancing terwijl ze zich in diverse buitenbars, resorts en clubs begaven. ,,Toen we naar boven liepen waren mijn eerste woorden ‘oh, mijn god’, het was zeker intens”, vertelde een bezoeker van het zogenoemde ‘Zero Ducks Given’-feest tegen CNN. ,,Er was geen sociale afstand. Maar iedereen vermaakte zich. Het was een zorgeloze omgeving.”

De chef van het Amerikaanse taskforce voor de bestrijding van het coronavirus, verklaarde ‘zeer bezorgd’ te zijn na het bekijken van de opmerkelijke beelden. ,,We willen echt altijd duidelijk zijn dat sociale afstand absoluut cruciaal is. Als je geen sociale afstand kunt bewaren of vaak buiten bent, moet je een masker dragen”, zei Deborah Birx bij ABC News This Week. Lyda Krewson, de burgemeester van Missouri, reageerde eveneens verbijsterd: ,,Het is onverantwoordelijk en gevaarlijk om dergelijk risicovol gedrag te vertonen, alleen maar om plezier te hebben tijdens het lange vakantieweekend. Dit is diep verontrustend.”

Lockdownregels

De Amerikaanse vice-president Mike Pence zei volgens BBC dat sommige mensen ‘er goed aan doen herinnerd te worden aan het belang van sociale afstand en het belang van voortdurende regelmatige hygiëne’. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat, met het oog op de versoepelingen van de maatregelen, het Amerikaanse volk naar voren zal treden en dit land op een veilige en verantwoordelijke manier weer aan het werk zal zetten.”

Eerder deze maand hief Missouri de lockdownregels al op, maar het hoofd van de dienst Gezondheidszorg raadde de hele staat aan om zeker tot eind mei de regels voor social distancing na te leven. Een verzoek dat, zo blijkt nu, letterlijk in het water is gevallen. Het is niet duidelijk of de uitbaters van de horecagelegenheden verantwoordelijk worden gehouden voor de massa-bijeenkomsten.

Cijfers in VS

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS ruim 97.000 mensen gestorven aan het coronavirus. Dat is het hoogste dodental ter wereld. In het land zijn tot dusver ruim 1,6 miljoen besmettingen vastgesteld. Hoewel het dodental in de VS de komende dagen de grens van 100.000 passeert, probeert president Donald Trump uit te stralen dat de Verenigde Staten op de weg terug zijn naar een normale situatie.