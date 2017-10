Verbod op corrigerende tik maakt tongen los in Schotland

Voormalig politieagent en huidig parlementslid John Finnie (Green SMP) was juist zo blij dat de regering eindelijk aangaf om zijn wijzing op de huidige wet mee te nemen. Hij stelde deze aanpassing in het burgerlijk wetboek afgelopen zomer al voor omdat het ouders ontmoedigt om hun kinderen te slaan.



Volgens woordvoerders van Be Reasonable Scotland (Wees Redelijk Schotland) zijn moeders de dupe van de nieuwe regelgeving. Een klein onderzoek onder 1.010 Schotse volwassenen gaf aan dat 80 procent van de mannen tegen het criminaliseren van de corrigerende tik is. Bij vrouwen gaat het om 70 procent. ,,Het is geen verrassing dat sommige moeders moe worden van de teksten van politici die hen blijven vertellen wat een slechte ouders ze zijn als ze hun kinderen af en toe een lichte tik geven.''



In Nederland is in 2007 de wet aangepast: ouders mogen'geen geestelijk of lichamelijk geweld of een vernederende behandeling gebruiken bij de opvoeding van hun kind'. Twee jaar geleden zorgde een ingezonden artikel in Medisch Contact, vakblad voor artsen, nog voor ophef. Hierin stelden twee artsen dat de corrigerende tik helemaal geen probleem hoeft te zijn, zolang de straf maar aan een aantal voorwaarden voldoet. Een kind mag aan de tik bijvoorbeeld geen blauwe plek overhouden.