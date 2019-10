Verbrande papyrusrollen Pompeï binnenkort waarschijnlijk weer leesbaar

Volgens professor Brent Seales, hoofd van de afdeling computerwetenschappen van de universiteit, start binnenkort een experiment met twee ongeopende, flink verbrande papyrusrollen die samen met 1798 andere geschriften in 1752 werden aangetroffen bij opgravingen in Herculaneum. De rollen zullen worden blootgesteld aan zogenoemde high energy-röntgenstraling die het mogelijk maakt extreem diep in de rollen door te dringen.



De gegevens die dat oplevert, gaan vervolgens de computer in waar een geavanceerd programma de geschriften met behulp van virtual reality en kunstmatige intelligentie zal proberen te ‘ontrollen’ en lezen. De eerste proeven met de methode zijn succesvol, vertelde Seales vandaag aan The Guardian.



De gevonden geschriften zijn bijzonder, omdat ze zijn aangetroffen in een ooit fraaie villa in Herculaneum. De woning zou van de schoonvader zijn geweest van de in 44 voor Christus vermoorde Romeinse leider Julius Ceasar. Eerdere pogingen om de bijzondere rollen te openen en lezen zijn mislukt. Het lukte in eerste instantie wel de verbrande geschriften open te ‘pellen’, maar toen de inkt aan lucht werd blootgesteld, vervaagden de letters en tekeningen waardoor alles onleesbaar werd.