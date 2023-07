Verdacht poeder dat in het Witte Huis werd gevonden, is... cocaïne

Een wit poeder dat zondagavond laat werd aangetroffen in het Witte Huis en prompt een preventieve evacuatie veroorzaakte, is geïdentificeerd als cocaïne. Dat meldt een ingelichte bron vandaag aan persbureau Reuters, nadat eerder ook al The Washington Post schreef dat tests uitwijzen dat het om cocaïne gaat.

Het “mogelijk verdachte poeder” werd zondagavond om ongeveer 18 uur gevonden in de West Wing van het Witte Huis, tijdens een routine-inspectie van leden van de veiligheidsdiensten. Die grote vleugel is verbonden aan de ambtswoning van president Joe Biden en herbergt onder meer het Oval Office en The Situation Room, de kabinetskamer en persruimte, en kantoren en werkruimte voor het personeel van de president. Na de vondst werd het Witte Huis-complex tijdelijk gesloten uit veiligheidsoverwegingen.

Niet thuis

Tests wezen al snel uit dat het om cocaïne gaat, aldus Amerikaanse media. Daarop kon het Witte Huis weer open. Het poeder werd naar een lab gestuurd voor verdere tests. President Joe Biden en zijn familie waren op het moment van de opvallende vondst niet aanwezig. Zij waren in Camp David.

Aangezien Hunter Biden (52), de door schandalen geplaagde zoon van de Amerikaanse president, enkele dagen voor de vondst van het witte poeder nog een bezoek bracht aan het Witte Huis, zwengelen de conservatieve stemmen in de VS maar wat graag de besmeurende speculatiemolen aan: ‘Het zou geen spetterend Fourth of July-weekend zijn als Hunter Biden niet gezellig wat lijntjes van een buste van Teddy Roosevelt snuift!’, sneerde de extreemrechtse presentator Robb Schmitt van Newsmax bijvoorbeeld.

Veel passage

Andere media wijzen er op dat er ‘honderden mensen’ in de West Wing werken en passeren. Ook sommige bezoekers kunnen delen van de West Wing bezichtigen. Die rondleidingen vinden meestal plaats in het weekend. De Secret Service onderzoekt hoe de cocaïne in het gebouw is geraakt.

Volledig scherm Beeld van gisteren. Een barbecue op de South Lawn van het Witte Huis voor de Fourth of July-feestelijkheden in de VS. © AP