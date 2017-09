Verdachte (21) aanslag Londen weer op vrije voeten

Eerste wilde bizon na 250 jaar weer in Duitsland, autoriteiten schieten beest af

17:16 De autoriteiten in Oost-Duitsland hebben vorige week een zeldzame wilde bizon laten doodschieten door jagers. Het dier werd voor het eerst in meer dan 250 jaar waargenomen in het gebied. Volgens lokale autoriteiten was het beest 'een bedreiging voor de gemeenschap'.