Verdachte aangehouden na reeks antisemitische incidenten in Graz

In Oostenrijk heeft de politie zondag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een aantal antisemitische incidenten die de afgelopen week hebben plaatsgevonden in Graz. Zaterdag nog werd een leider van de Joodse gemeenschap in die zuidelijke stad aangevallen.

Elie Rosen werd op het terrein van de synagoge met een houten knuppel aangevallen. Hij kon zijn auto in vluchten. De aanvaller ging er vervolgens vandoor. Het gebedshuis was vorige week al twee keer het doelwit van vandalisme, aldus de gemeenschap in een verklaring. Het werd met pro-Palestijnse leuzen beklad en er werden ruiten ingeslagen.

Toezicht verscherpt

Vanuit de Oostenrijkse politiek klonk verontwaardiging over de aanval. Bondskanselier Sebastian Kurz schreef op Twitter dat hij geschokt is door de aanval op Rosen. Minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer beloofde dat het toezicht op alle Joodse instellingen in Oostenrijk wordt verscherpt. Ook de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen veroordeelde de aanval op Twitter: ,,Haat tegen Joden en antisemitisme horen niet thuis in onze samenleving.’’

In Graz namen zondagavond tweehonderd mensen, onder wie lokale politici, deel aan een mars om hun steun te betuigen aan de joodse gemeenschap en hun afkeuring over de aanval te tonen.

Over de identiteit van de aangehouden verdachte is niets bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder werd hij zondagavond verhoord. De politie was op zoek naar een man die naast de aanval op Rosen er ook van verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor het vandalisme bij de synagoge en beschadigingen aan een gebouw van een belangenorganisatie voor homoseksuelen in Graz.

‘Rode lijn overschreden’

,,Opnieuw is een rode lijn overschreden’’, verklaarde de voorzitter van de Conferentie van Europese Rabbijnen, Pinchas Goldschmidt. ,,In het Europa van de 21ste eeuw is dit helaas een trieste realiteit geworden, aangezien de haat tegen de Joden en ook tegen Israël zich verbaal, fysiek en digitaal een weg baant.’’ De opperrabbijn bekritiseerde dat de autoriteiten niet onmiddellijk voor veiligheid hadden gezorgd in het licht van eerdere gebeurtenissen.

Volgens een rapport dat in mei is gepubliceerd door de Joodse Gemeenschap van Wenen en het Forum tegen Antisemitisme, zijn in 2019 in Oostenrijk 550 antisemitische incidenten geregistreerd, een stijging van 9,5 procent ten opzichte van 2017.