Verdachte aanslag Joods Museum ontkent

Nemmouche staat samen met de vermeende wapenleverancier Nacer Bendrer (30) terecht voor de moord op twee Israëlische toeristen en twee museummedewerkers. Bendrer ontkent de gebruikte wapens, een revolver en een kalasjnikov, te hebben geleverd. Nemmouche had die bij zich toen hij een week na de aanslag werd opgepakt in Marseille.



De verdediging van Nemmouche stelde dat niet terreurbeweging IS, maar de Israëlische geheime dienst Mossad achter de aanslag zat. Het doodgeschoten Israëlische koppel Emanuel (54) en Miriam (53) Riva zou, volgens de verdediging, professionele banden gehad hebben met de geheime dienst.



De advocaten probeerden vandaag aan te tonen dat Nemmouche niet heeft geschoten. Zo wees zijn advocaat erop dat er op de deur van het museum geen DNA of vingerafrukken zijn Nemmouche zijn gevonden. ,,De dader van de schietpartij heeft de ingangsdeur en de klink tot drie keer toe aangeraakt, zonder handschoenen te dragen. Dat bewijst dat Nemmouche niet de dader is. De verkeerde persoon zit in de beklaagdenbank.”



Dat er wel vingerafdrukken werden gevonden op de kalasjnikov die bij de aanslag werd gebruikt, komt omdat Nemmouche in de val werd gelokt toen hij de zak met wapens kreeg van de echter dader. Zo meent advocaat Henri Laquay. Nemmouche heeft die zak geopend en de inhoud onderzocht. ,,Hij heeft gekeken of de kalasjnikov geladen was. Daarom zijn zijn vingerafdrukken aangetroffen op de trekker en de loop.”