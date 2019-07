Verdachte doodsteken zwangere vrouw droeg handschoenen in warmste nacht van dit jaar

Hoofdinspecteur Mick Norman leidt het onderzoek naar het drama en spreekt van een ‘extreem uitdagende’ zaak. De politie heeft nog geen idee of de moordenaar een bekende was van de jonge vrouw of een wildvreemde die een snelle inbraak wilde doen. Rechercheurs doen onderzoek naar de personen met wie de 26-jarige aanstaande moeder allemaal contact had en is nu vooral bezig met het wegstrepen van mensen als verdachte.



Daarom ook het vrijgeven van de bewakingsbeelden gisteren, omdat het er alle schijn van heeft dat de man op de beelden iets in zijn schild voerde. Wat opvalt is dat de man in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag handschoenen droeg terwijl het volgens Britse media de warmste nacht tot nu toe in 2019 was. Hij heeft een petje op met daarover ook nog de capuchon van een trui. Ook houdt hij iets hards in zijn handen en loopt hij rond 03.15 uur ‘s nachts (lokale tijd) richting het huis van Fauvrelle ten zuiden van het Londense centrum. Tien minuten later is de man opnieuw op camera's gevangen. Nu aan de andere kant van de weg: hij rent hard weg van het huis.



Het is ongeveer hetzelfde moment als waarop omwonenden geschreeuw uit het huis van Fauvrelle horen. Haar moeder, twee broers, zus en neefje slapen boven in de woning en treffen Kelly Mary beneden aan. Neergestoken. Als de hulpdiensten niet veel later arriveren komt hulp voor de zwangere vrouw te laat. Wel weten hulpverleners haar acht maanden oude baby ter wereld te brengen. Het jongetje gaat zwaargewond naar het ziekenhuis, waar het gisteren dus overleed.