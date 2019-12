Verdachte Duits ‘spoorduwdrama’ niet vervolgd voor moord: familie slachtoffer (8) ontzet

Paranoïde schizofrenie

De ‘spoorduwer’ werd na zijn arrestatie opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij lijdt volgens het OM vermoedelijk aan paranoïde schizofrenie. De man, die sinds 2006 in Zwitserland woonde, vormt volgens aanklagers een gevaar voor de samenleving. De kans is groot dat hij door zijn aandoening weer in de fout gaat als hij vrij zou komen.

Zijn motief is niet bekend. De man zou per trein vanuit Bazel naar Frankfurt zijn gereisd. In Zwitserland werd hij gezocht door de politie. Dit vanwege het opsluiten van zijn vrouw, drie kinderen en de buurvrouw, op 25 juli in zijn huis. Hij bedreigde de buurvrouw ook volgens de politie in Zürich. Hij had in die stad al jaren een vaste baan, stond bekend als goed geïntegreerd en was sinds begin dit jaar in behandeling bij een psychiater.