Verdachte Lockerbie-ramp na ruim dertig jaar voor de rechter in VS verschenen

,,Ik kan niet praten voordat ik mijn advocaat heb gezien’’, zei Masud via een tolk tegen de Amerikaanse rechter Robin Meriweather. De inlichtingenagent zou in 2012 zijn misdaden hebben bekend. Vorige maand werd duidelijk dat hij was ontvoerd door een Libische militie. De BBC meldde zondag dat hij zou zijn overgedragen aan de VS en daar in de cel zou zitten.

Levenslang

Een speciale Schotse rechtbank, die zitting had in Nederland, veroordeelde in 2001 de Libische inlichtingenofficier Abdel Basset al-Megrahi tot levenslang voor de aanslag. Hij zou hebben samengewerkt met anderen, maar die zijn nooit geïdentificeerd. Al-Megrahi werd in 2009 vrijgelaten omdat hij aan kanker leed. Hij stierf in 2012 in Libië.