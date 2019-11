‘Verdachte Tsemach wil toch getuigen in MH17-proces’

De Oekraïense commandant Vladimir Tsemach is tóch bereid te getuigen in het MH17-proces. Dat zegt zijn advocaat in de Moscow Times. Tsemach, die wordt gezien als getuige én verdachte, is ‘bang’ maar wil vertellen wat hij weet.

Tsemach

Hij wil praten met Nederlandse onderzoekers, maar hij komt niet naar Nederland. Als hij praat moet dat gebeuren in Oost-Oekraïne waar pro-Russische separatisten het voor het zeggen hebben. Tsemach is zo belangrijk voor het proces omdat er filmopnamen bestaan waarop hij zegt dat hij een antiluchtbrigade leidde en bewijs voor een Buk-raket wegwerkte. De man zou een sleutelgetuige kunnen zijn voor de bewijslast tegen de mannen die verdacht worden van het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 in juli 2014. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Het proces tegen de vier verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 gaat volgend jaar van start op 9 maart.

Volgens zijn advocaat Anatoly Kucherena is Tsemach bang om te praten, maar wil hij het toch doen. Tegenover de Russische staatspersdienst TASS zei hij: ,,Hij heeft veel last van alles wat hem overkomt. Maar hij wil getuigen tegenover onderzoekers uit Nederland en Oekraïne om zijn goede naam te beschermen.’’

Het Nederlandse Joint Investigation Team dat de MH17-ramp onderzoekt beschouwt Tsemach als het hoofd van de luchtafweerbrigade ten tijde van de vliegramp. Als íemand iets weet over de Buk-raket is hij het. Hij kan een belangrijke en mogelijk enige getuige zijn in het proces. De geboren Oekraïner is niet alleen getuige. Hij is ook verdachte, al is nog onduidelijk of hij wordt vervolgd.

Onderhandelbaar

Volgens Tsemach's advocaat is er nog geen contact met zijn cliënt opgenomen om te praten over ‘de verschillende verhoormogelijkheden’. Kucherena, die ook de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden bijstaat, zegt dat de bereidheid om te praten er is en dat alle voorwaarden ‘onderhandelbaar’ zijn. Tsemach zou momenteel in Oost-Oekraïne verblijven. Alleen daar zou hij zijn getuigenis willen geven.